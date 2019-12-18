Суд почав розгляд апеляції на запобіжний захід Пашинському у вигляді арешту. ФОТОрепортаж (оновлено)

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

На початку засідання адвокати подали клопотання, щоб Пашинському дозволили сидіти не в клітці, а за столом поруч з захисниками.

Потім в засіданні оголосили перерву на 10 хвилин для формулювання захистом клопотань про приєднання документів, що підтверджують невинність Пашинського.

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На засіданні присутній екснардеп Тетяна Чорновол.

Після перерви адвокати відібрали ті документи з клопотання, які надаються суду вперше. Прокурори погодилися з прикріпленням їх до справи. Суддя залучив ці документи до матеріалів справи.

Потім прокурори подали клопотання про зміни складу їхньої колегії. Вони зазначили, що відбулися зміни, однак представляють сьогодні в суді сторону звинувачення прокурори раніше брали участь у справі.

ДБР просить підтримати арешт, оскільки, на їхню думку, ризики перебування не під вартою Пашинського не зникли.

Адвокати, у свою чергу, просять скасувати арешт, бо не бачать зазначених ризиків. Захист підкреслює, що Пашинський завжди був на всіх допитах і процесуальних діях.

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Слово взяв Пашинський.

"Уже більше 2 місяців, як я під арештом. І єдине, з чим я можу погодитися в матеріалах справи, - це мої ім'я, прізвище, по батькові, і той факт, що цей інцидент мав місце. Слава богу, в ньому ніхто не загинув", - почав екснардеп.

Пашинський наголосив, що справа має політичний характер, бо він з молодих років є борцем за те, щоб "Україна відірвалася від імперії". Він нагадав, що є одним з ініціаторів повернення до бюджету 1,5 млрд коштів Януковича. Він також заявив, що його депутатська діяльність піддалася інформаційній атаці і дискредитації в ЗМІ, тому коли стався інцидент з Хімікусом, це отримало резонанс.

Пашинський наголосив, що озвучена ним версія подій підтверджена експертизами і свідченнями свідків. Зокрема, той факт, що з машини він вийшов, не маючи зброї в руках. А також те, що у першу чергу йому було завдано удару по голові, внаслідок якого він впав, і з нього злетіли окуляри, і тільки через кілька секунд Пашинський вистрілив в ногу Хімікуса як самооборона.

Пашинський зазначив, що всупереч повідомленням в ЗМІ про те, що він втік, він залишився в Україні і не ховався від слідства.

Адвокат Андрій Федур заявив, що не бачить у діях свого клієнта того, що йому інкримінують – заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. За його словами, куля пройшла на виліт, пошкодивши тільки м'які тканини.

З приводу можливих ризиків перебування Пашинського не за ґратами, то Федур зазначив, що таких ризиків немає. Він підкреслив, що раніше суд визнав тільки два з чотирьох заявлених прокуратурою ризики. При цьому Апеляційний суд у своєму рішенні зазначив, що з часом існування цих ризиків можуть бути переглянуті.

Однак при продовженні запобіжного заходу прокуратура просила безальтернативного арешту.





Фото: Цензор.НЕТ

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

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Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

29 листопада суд продовжив на два місяці арешт Пашинського.