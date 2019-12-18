У підлітка на Черкащині виявили 30 пакетиків із марихуаною, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Черкаської області.
Оперативники Уманського відділення поліції отримали інформацію про те, що неповнолітній житель одного із сіл Уманського району зберігає і поширює наркотичні засоби.
Під час проведення слідчих дій у приміщенні, де проживає неповнолітній, поліцейські виявили і вилучили 30 полімерних пакетів з розфасованою і готовою до вживання коноплею.
Наркотичні засоби вилучено. Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Слідство у цьому кримінальному провадженні триває.