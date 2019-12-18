У підлітка на Черкащині виявили 30 пакетиків із марихуаною, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Черкаської області.

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Оперативники Уманського відділення поліції отримали інформацію про те, що неповнолітній житель одного із сіл Уманського району зберігає і поширює наркотичні засоби.

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Під час проведення слідчих дій у приміщенні, де проживає неповнолітній, поліцейські виявили і вилучили 30 полімерних пакетів з розфасованою і готовою до вживання коноплею.

Наркотичні засоби вилучено. Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Слідство у цьому кримінальному провадженні триває.



