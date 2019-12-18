Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
18.12.19 16:25

У підлітка на Черкащині виявили 30 пакетиків із марихуаною, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські виявили у підлітка 30 пакетиків із марихуаною. Речові докази вилучено, розслідування у кримінальному провадженні триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Черкаської області.

Оперативники Уманського відділення поліції отримали інформацію про те, що неповнолітній житель одного із сіл Уманського району зберігає і поширює наркотичні засоби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 19-річну студентку затримали з наркотиками в Деснянському районі Києва, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Під час проведення слідчих дій у приміщенні, де проживає неповнолітній, поліцейські виявили і вилучили 30 полімерних пакетів з розфасованою і готовою до вживання коноплею.

Наркотичні засоби вилучено. Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Слідство у цьому кримінальному провадженні триває.

У підлітка на Черкащині виявили 30 пакетиків із марихуаною, - Нацполіція 01

У підлітка на Черкащині виявили 30 пакетиків із марихуаною, - Нацполіція 02
У підлітка на Черкащині виявили 30 пакетиків із марихуаною, - Нацполіція 03

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100