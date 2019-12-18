Площа Конституції під Радою спорожніла: мітинг проти земельної реформи завершився. ФОТОфакт

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Мітингувальники залишили площу Конституції під будівлею Верховної Ради в центрі Києва, де другий день поспіль проходила акція проти відкриття ринку сільськогосподарських земель.

Зазначимо, що вчора під час спроб встановити намети для постійного перебування мітингувальників під будівлею Ради відбулися сутички.

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Зараз під Радою залишаються правоохоронці, сцена, з якої виступали перед мітингувальниками оратори, і пару інформаційних кубів з гаслами проти земельної реформи.

Спорожніла площа Конституції під Радою

Ще зранку на площі Когстітуціі фермери протестували проти ринку землі.

А вчора під Радою при спробі встановити намети для постійної акції протесту відбулися сутички.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ