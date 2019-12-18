Янченко, яка обіймає Потураєва, "слуга народу" Салійчук просить помічника складати "базу обіцянок", Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня. ФОТОрепортаж

Зранку "слуги народу" охороняли трибуну Ради від можливого блокування.
Тим часом, стало відомо, що в Раді створять ТСК з розслідування сутичок під будівлею парламенту 17 грудня, а також, що до Нового року Рада не розглядатиме закон про землю.
Відкриваючи ранкове засідання, Разумков закликав депутатів перерахувати частину зарплати онкохворим дітям: "По дві тисячі, і хто може - той більше".
Тим часом, під Радою другий день мітингували проти земельної реформи.
Водночас, нардепи сьогодні вирішили працювати в січні один пленарний тиждень замість двох. Потім, Рада ухвалила законопроєкт про реалізацію скасування недоторканності нардепів.
Тим часом, площа Конституції під Радою спорожніла: мітинг проти земельної реформи завершився.
Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.
Пленарне засідання Верховної Ради, 18 грудня.
Глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько і Сергій Бабак.
Слуга народу Максим Бужанський.
Сергій Рахманін, Олег Макаров, Святослав Вакарчук, Рустем Умеров (зліва направо, всі "Голос")
Григорій Суркіс (ОПЗЖ) і Михайло Радуцький (СН).
Галина Янченко (СН) розмовляє зі спікером Дмитром Разумковим. Давид Арахамія (СН) чекає своєї черги.
Віталій Безгін (СН) з колегою.
Артем Дмитрук (зліва, СН) з колегою.
Депутати розглядають поправки до законопроекту про реалізацію скасування недоторканності нардепів.
Співголова фракції ЄС Артур Герасимов і Андрій Кожем'якін ("Батьківщина").
"Слуги народу" оточили керівництво фракції Давида Арахамію і Олександра Корнієнка.
Тим часом глава Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус (СН) веде переписку з абонентом "Dmytro Dronov".
Зазначимо, що Дмитро Дронов є головою правління ПАТ "Київоблгаз".
Андрій Герус: А їй писали знову? У вотс ап?
Dmytro Dronov: Контакт є. Завтра о 10:00 зустріч.
Андрію, вітаю. Буду говорити з шефом щодо наших моментів щось потрібно налаштувати?
Галина Янченко (СН) обіймає Микиту Потураєва (СН).
Андрій Герус показує колегам Євгенії Кравчук і Микиті Потураєву щось на телефоні.
Сергій Алексєєв (ЄС, зліва) та Вадим Івченко ("Батьківщина", праворуч).
Тим часом, Олександр Салійчук (СН) веде переписку з абонентом "Сергій Плісецький".
Зазначимо, що Сергій Плісецький значиться на сайті Ради помічником (на громадських засадах) Салійчука. Плісецького в ЗМІ також називають власником і директором Рівненської піар-компанії "Перець".
Олександр Салійчук: Ти би ці всі відео зберігав, щоб база була обіцянок.
Сергій Плисецький: Я зберігаю.
Олександр Салійчук: Що він вже тільки не робив)))
Сергій Плисецький: Старається
Олександр Салійчук: Короче Ігорний бізнес піпец
Сергій Плисецький: Прочитав. Такий нам треба закон зробити )) Бачу під Радою гаряче
Олександр Салійчук: Ага
Тим часом, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом Вадим Галайчук (СН) веде переписку з абонентом "Михайло Пекін"
У Фейсбуці Михайло Пекін вказав, що працює помічником-консультантом народного депутата, а також, що є секретарем міжпарламентської групи зі зв'язків.
Михайло Пекін: ..у всякі сраки лізти не буде. І по Харкову будемо працювати, просто було б розумніше, щоб ми де-юре не були ніяк пов'язані, ось я до чого.
А корпоратив я думаю краще просто скасувати, зара не той час. Нехай партійний з'їзд просто організують у якомусь будинку офіцерів чи українському домі. Ну це чисто моя думка. А інакше тільки мінус рейтинг...
Сергій Соболєв ("Батьківщина"), Андрій Іванчук ("Довіра").
Фото: Цензор.НЕТ