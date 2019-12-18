Янченко, яка обіймає Потураєва, "слуга народу" Салійчук просить помічника складати "базу обіцянок", Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня. ФОТОрепортаж

Зранку "слуги народу" охороняли трибуну Ради від можливого блокування.

Тим часом, стало відомо, що в Раді створять ТСК з розслідування сутичок під будівлею парламенту 17 грудня, а також, що до Нового року Рада не розглядатиме закон про землю.

Відкриваючи ранкове засідання, Разумков закликав депутатів перерахувати частину зарплати онкохворим дітям: "По дві тисячі, і хто може - той більше".

Тим часом, під Радою другий день мітингували проти земельної реформи.

Водночас, нардепи сьогодні вирішили працювати в січні один пленарний тиждень замість двох. Потім, Рада ухвалила законопроєкт про реалізацію скасування недоторканності нардепів.

Тим часом, площа Конституції під Радою спорожніла: мітинг проти земельної реформи завершився.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Пленарне засідання Верховної Ради, 18 грудня.

Глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько і Сергій Бабак.





Слуга народу Максим Бужанський.

Сергій Рахманін, Олег Макаров, Святослав Вакарчук, Рустем Умеров (зліва направо, всі "Голос")

Григорій Суркіс (ОПЗЖ) і Михайло Радуцький (СН).

Галина Янченко (СН) розмовляє зі спікером Дмитром Разумковим. Давид Арахамія (СН) чекає своєї черги.





Віталій Безгін (СН) з колегою.

Артем Дмитрук (зліва, СН) з колегою.





Депутати розглядають поправки до законопроекту про реалізацію скасування недоторканності нардепів.

Співголова фракції ЄС Артур Герасимов і Андрій Кожем'якін ("Батьківщина").

"Слуги народу" оточили керівництво фракції Давида Арахамію і Олександра Корнієнка.





Тим часом глава Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус (СН) веде переписку з абонентом "Dmytro Dronov".

Зазначимо, що Дмитро Дронов є головою правління ПАТ "Київоблгаз".

Андрій Герус: А їй писали знову? У вотс ап?

Dmytro Dronov: Контакт є. Завтра о 10:00 зустріч.

Андрію, вітаю. Буду говорити з шефом щодо наших моментів щось потрібно налаштувати?

Галина Янченко (СН) обіймає Микиту Потураєва (СН).







Андрій Герус показує колегам Євгенії Кравчук і Микиті Потураєву щось на телефоні.

Сергій Алексєєв (ЄС, зліва) та Вадим Івченко ("Батьківщина", праворуч).





Тим часом, Олександр Салійчук (СН) веде переписку з абонентом "Сергій Плісецький".

Зазначимо, що Сергій Плісецький значиться на сайті Ради помічником (на громадських засадах) Салійчука. Плісецького в ЗМІ також називають власником і директором Рівненської піар-компанії "Перець".

Олександр Салійчук: Ти би ці всі відео зберігав, щоб база була обіцянок.

Сергій Плисецький: Я зберігаю.

Олександр Салійчук: Що він вже тільки не робив)))

Сергій Плисецький: Старається

Олександр Салійчук: Короче Ігорний бізнес піпец

Сергій Плисецький: Прочитав. Такий нам треба закон зробити )) Бачу під Радою гаряче

Олександр Салійчук: Ага





Тим часом, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом Вадим Галайчук (СН) веде переписку з абонентом "Михайло Пекін"

У Фейсбуці Михайло Пекін вказав, що працює помічником-консультантом народного депутата, а також, що є секретарем міжпарламентської групи зі зв'язків.





Михайло Пекін: ..у всякі сраки лізти не буде. І по Харкову будемо працювати, просто було б розумніше, щоб ми де-юре не були ніяк пов'язані, ось я до чого.

А корпоратив я думаю краще просто скасувати, зара не той час. Нехай партійний з'їзд просто організують у якомусь будинку офіцерів чи українському домі. Ну це чисто моя думка. А інакше тільки мінус рейтинг...





Сергій Соболєв ("Батьківщина"), Андрій Іванчук ("Довіра").

Фото: Цензор.НЕТ