"Схеми" зняли репортаж про святкування ексгенпрокурором Луценком ювілею в одному з київських ресторанів. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє програма "Схеми: корупція в деталях" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ексгенпрокурор зняв італійський ресторан Vino e Cucina в центрі столиці, який повністю закрили для нього від інших відвідувачів (чого цей заклад, як нам там сказали, зазвичай не робить)", - зазначають журналісти.

Зазначається, що цей ресторан належить столичному бізнесмену, в минулому раднику глави АП Бориса Ложкіна Михайлу Бейліну.

Зараз НАБУ і САП підозрюють Бейліна в участі в корупційній схемі на "Укрзалізниці", якій завдано шкоди мінімум на 20 мільйонів гривень.

Привітати VIP-іменинника прийшли деякі його колишні підлеглі, частина з яких досі працюють у прокуратурі.

Читайте також: Так, я був політично призначеним прокурором. І плюс у тому, що лише так можна було зруйнувати систему, - Луценко

Зокрема, серед гостей були експрокурор Києва Роман Говда, екскерівник Генінспекції Генпрокуратури Володимир Уваров, колишній начальник управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях ГПУ В'ячеслав Свірець, ексначальник департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення Генпрокуратури Костянтин Моргун.

Також був присутній колишній начальник департаменту підтримання державного обвинувачення та представництва інтересів громадянина або держави в судах ГПУ Сергій Тимченко та Валерій Романов, який до вересня цього року очолював прокуратуру Запорізької області, а в листопаді отримав посаду начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду в кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області.





Роман Говда







Зазначається, що гостей було значно більше, але частину з них журналісти поки не впізнали.