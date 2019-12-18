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18.12.19 17:45

Порошенко про зустріч із главою Венеціанської комісії Букіккіо: Загальна позиція - ми проти політично мотивованого правосуддя в Україні. ФОТОрепортаж

П'ятий Президент України і лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко в Страсбурзі зустрівся з главою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

Головною темою розмови Порошенко і Букіккіо стала судова реформа в Україні.

"Висловлено застереження щодо кількісного зменшення складу Верховного Суду для недопущення втручання в його роботу. Ще одна спільна з паном Букіккіо позиція - ми проти введення в Україні політично мотивованого правосуддя", - розповів Порошенко.

На зустрічі зазначили, що розробка Виборчого кодексу має відбуватися відповідно до європейських стандартів.

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Також особливу увагу Венеціанська комісія приділяє змінам до Конституції України в частині децентралізації і свободи засобів масової інформації.

"Щиро вітаю Джанні Букіккіо з переобранням на пост глави Венеціанської Комісії та дякую за плідну розмову!" - підсумував п'ятий президент.

Порошенко про зустріч із главою Венеціанської комісії Букіккіо: Загальна позиція - ми проти політично мотивованого правосуддя в Україні 01

Порошенко про зустріч із главою Венеціанської комісії Букіккіо: Загальна позиція - ми проти політично мотивованого правосуддя в Україні 02
Порошенко про зустріч із главою Венеціанської комісії Букіккіо: Загальна позиція - ми проти політично мотивованого правосуддя в Україні 03
Порошенко про зустріч із главою Венеціанської комісії Букіккіо: Загальна позиція - ми проти політично мотивованого правосуддя в Україні 04

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