"Дебальцеве. 4 дні на передовій" - фотовиставка українського оператора Михальчука про події 2015 року відкриється 19 грудня в Києві. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Судово-юридична газета.
Виставка "Дебальцеве. 4 дні на передовій" — це 21 фотографія про не просто будні військових, а про історію, яку вже не повернути.
Наприкінці 2014 року Сергій Михальчук поїхав під Дебальцеве, на передову, аби зафіксувати життя і щоденний ризик військових заради незалежності України. Через фото переданий настрій, з яким проходили дні військових на передовій — впритул до ворога.
Ці роботи — вияв підтримки Сергія Михальчука борцям за свободу й майбутнє цілісної України.
Виставка проходить у Шостому апеляційному адміністративному суді. Відвідати її можна з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, у п’ятницю – з 9:00 до 16:45. У вихідні й святкові дні виставка закрита. Адреса - м.Київ, вул. Московська 8, корп.30
Сергій Михальчук — відомий український кінооператор. У 2014 році був нагороджений почесним званням — Заслужений діяч мистецтв України.
За свою кар’єру встиг попрацювати над понад 30 фільмами, зокрема "Поводир", "Під електричними хмарами", "Коханець" й ін. Нагороди:
2019 рік — "Золота дзиґа" за кращу операторську роботу (фільм "Дике поле");
2015 рік — "Срібний ведмідь" на Берлінському кінофестивалі за видатний внесок у мистецтво; отримав звання найкращого оператора (фільм "Під електричними хмарами");
2002 рік — Міжнародний кінофестивалі в Сан-Себастьяні; отримав нагороду "Найкращий оператор" (фільм "Коханець");
Золота медаль Академії мистецтв України.