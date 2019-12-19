Пенсіонер загинув через наїзд двох автомобілів на Донеччині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Донецької області.

Аварія сталася вчора, 18 грудня, близько 17:00 на вул. Соборній у Мирнограді. На місці працювали слідчі обласного главку поліції.

Встановлено, що на проїжджій частині зіткнулися "Форд" і велосипед, який виконував поворот. Від удару велосипедист впав на дорогу, де його переїхав автомобіль "Ланос", яким керувала місцева мешканка.

Від травм 66-річний пенсіонер помер на місці. Поліцейські встановлюють причини і обставини ДТП.

За фактом ДТП розпочато досудове розслідування за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Тривають слідчі дії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Винуватець смертельної ДТП на Тернопільщині втік на інвалідному візку з лікарні і вирушив за кордон, - Нацполіція. ВIДЕО



