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19.12.19 12:39

Пенсіонер загинув через наїзд двох автомобілів на Донеччині, - Нацполіція. ФОТО

У Мирнограді на Донеччині автомобіль "Форд" збив чоловіка на велосипеді. Той впав на дорогу і опинився під колесами наступної машини. За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Донецької області.

Аварія сталася вчора, 18 грудня, близько 17:00 на вул. Соборній у Мирнограді. На місці працювали слідчі обласного главку поліції.

Встановлено, що на проїжджій частині зіткнулися "Форд" і велосипед, який виконував поворот. Від удару велосипедист впав на дорогу, де його переїхав автомобіль "Ланос", яким керувала місцева мешканка.

Від травм 66-річний пенсіонер помер на місці. Поліцейські встановлюють причини і обставини ДТП.

За фактом ДТП розпочато досудове розслідування за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Тривають слідчі дії.

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Пенсіонер загинув через наїзд двох автомобілів на Донеччині, - Нацполіція 01
Пенсіонер загинув через наїзд двох автомобілів на Донеччині, - Нацполіція 02

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