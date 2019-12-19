Біля озера в Києві перехожий виявив труп 39-річної жінки, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Близько 7:00 до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що в озері на вулиці Колоскова він виявив відчинений транспортний засіб, біля якого лежала жінка", - йдеться в повідомленні.

За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група і лікарі, які констатували смерть невідомої.

На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії, які не виявили ознак насильницької смерті. У ході слідчих дій виявилося, що жінка - місцева жителька, 1980 року народження, яка, за словами свідків, напередодні вживала алкогольні напої і їздила на автомобілі.

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Для встановлення остаточної причини смерті тіло киянки направили на судово-медичну експертизу.



Фото: сайт поліції

Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією - природна смерть.

Нагадаємо, раніше про подію повідомив паблік ДТП.kiev.ua. Повідомлялося, що жінку було вбито неподалік власного будинку в Кадетському Гаю біля озера. Напівроздягнутий труп вранці виявили перехожі. Поруч із загиблою був її автомобіль. Також, зазначалося, що ділянка, на якій було виявлено тіло жінки, добре проглядається з дороги та навколишніх будинків.

Нині на місці працюють правоохоронці.









Фото Магнолії ТВ, ЧП info