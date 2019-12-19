Зеленський зустрівся з сиротами загиблих українських воїнів і запропонував їм по спецзв'язку поставити міністрам будь-які запитання. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Раніше ці хлопчики говорили про те, що мріяли побачити Президента України. Під час спілкування з дітьми в Офісі Президента Глава держави зауважив, що найголовніше – це мати поруч близьких і друзів.

"Найголовніше, що разом з вами люди, які вас підтримують, і важливо не втрачати друзів упродовж життя… У нас велика країна, і у вас багато друзів. Ми всі готові допомагати. Пам’ятайте, що ви не наодинці", – сказав Зеленський.

Президент запросив дітей у свій кабінет, щоб показати, де і як він працює. Особливо хлопців зацікавило крісло Глави держави. Діти розпитували Володимира Зеленського про його досвід зйомок у фільмах, а також про те, чи важко керувати країною.

"Найскладніше – залишатися людиною, працюючи Президентом. А ще найскладніша справа зараз у вас, бо навчання й освіта – це великий фундамент. Без якісної освіти не можна стати інтелігентною та інтелектуальною людиною. З іншого боку, неважливо, яка робота, якщо ти готовий до неї", – відповів Глава держави.

Також хлопці запитали, коли в Україні будуть нормальні дороги та закінчиться корупція. Президент запропонував зателефонувати посадовцям, які опікуються цими сферами, – Прем’єр-міністру Олексію Гончаруку та голові Служби безпеки Івану Баканову.

Відповідаючи на запитання дітей, очільник уряду зауважив: "Ми з Президентом робимо все для того, щоб нормальних доріг побільшало вже в наступному році. Але все поступово. Частину доріг – 4 тис. км – збираємось відремонтувати в наступному році, а за п’ять років зробимо всі".

Зі свого боку голова СБУ у телефонній розмові з хлопчиками зазначив, що корупція в країні закінчиться тоді, коли всі показуватимуть на власному прикладі нетерпимість до хабарів та чинитимуть по совісті та за законом.

Артем і Микита також зателефонували керівнику Офісу Президента Андрію Богдану.

Усі посадовці привітали дітей зі святом Миколая.

Микита Баула та Артем Кирилюк – сироти. Батько Микити, Сергій, був бійцем батальйону "Айдар" і загинув у травні 2016 року. Нині хлопчиком опікується бабуся. Батько Артема, Олександр, був старшим солдатом 30-ї механізованої бригади й загинув на фронті влітку 2015 року. Хлопчик перебуває під офіційною опікою свого прадідуся Миколи Симперовича, але зараз Артем проживає з волонтером Оксаною Лазебник (Ксюша Київська), оскільки в селі дідуся немає школи.

Під час зустрічі в Офісі Президента опікуни дітей звернулися до Володимира Зеленського з проханням вирішити житлове питання дітлахів. З восьми дітей, які стали повними сиротами за період війни і батьки яких загинули в АТО, лише цим двом хлопцям не надано квартир.





