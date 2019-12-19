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19.12.19 16:44

Зеленський зустрівся з сиротами загиблих українських воїнів і запропонував їм по спецзв'язку поставити міністрам будь-які запитання. ФОТОрепортаж

У день Святого Миколая Президент Володимир Зеленський запросив на чаювання до свого кабінету двох дітлахів – Артема Кирилюка та Микиту Баулу, батьки яких загинули під час бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Раніше ці хлопчики говорили про те, що мріяли побачити Президента України. Під час спілкування з дітьми в Офісі Президента Глава держави зауважив, що найголовніше – це мати поруч близьких і друзів.

"Найголовніше, що разом з вами люди, які вас підтримують, і важливо не втрачати друзів упродовж життя… У нас велика країна, і у вас багато друзів. Ми всі готові допомагати. Пам’ятайте, що ви не наодинці", – сказав Зеленський.

Президент запросив дітей у свій кабінет, щоб показати, де і як він працює. Особливо хлопців зацікавило крісло Глави держави. Діти розпитували Володимира Зеленського про його досвід зйомок у фільмах, а також про те, чи важко керувати країною.

"Найскладніше – залишатися людиною, працюючи Президентом. А ще найскладніша справа зараз у вас, бо навчання й освіта – це великий фундамент. Без якісної освіти не можна стати інтелігентною та інтелектуальною людиною. З іншого боку, неважливо, яка робота, якщо ти готовий до неї", – відповів Глава держави.

Також хлопці запитали, коли в Україні будуть нормальні дороги та закінчиться корупція. Президент запропонував зателефонувати посадовцям, які опікуються цими сферами, – Прем’єр-міністру Олексію Гончаруку та голові Служби безпеки Івану Баканову.

Відповідаючи на запитання дітей, очільник уряду зауважив: "Ми з Президентом робимо все для того, щоб нормальних доріг побільшало вже в наступному році. Але все поступово. Частину доріг – 4 тис. км – збираємось відремонтувати в наступному році, а за п’ять років зробимо всі".

Зі свого боку голова СБУ у телефонній розмові з хлопчиками зазначив, що корупція в країні закінчиться тоді, коли всі показуватимуть на власному прикладі нетерпимість до хабарів та чинитимуть по совісті та за законом.

Артем і Микита також зателефонували керівнику Офісу Президента Андрію Богдану.

Усі посадовці привітали дітей зі святом Миколая.

Микита Баула та Артем Кирилюк – сироти. Батько Микити, Сергій, був бійцем батальйону "Айдар" і загинув у травні 2016 року. Нині хлопчиком опікується бабуся. Батько Артема, Олександр, був старшим солдатом 30-ї механізованої бригади й загинув на фронті влітку 2015 року. Хлопчик перебуває під офіційною опікою свого прадідуся Миколи Симперовича, але зараз Артем проживає з волонтером Оксаною Лазебник (Ксюша Київська), оскільки в селі дідуся немає школи.

Під час зустрічі в Офісі Президента опікуни дітей звернулися до Володимира Зеленського з проханням вирішити житлове питання дітлахів. З восьми дітей, які стали повними сиротами за період війни і батьки яких загинули в АТО, лише цим двом хлопцям не надано квартир.

Зеленський зустрівся з сиротами загиблих українських воїнів і запропонував їм по спецзвязку поставити міністрам будь-які запитання 01
Зеленський зустрівся з сиротами загиблих українських воїнів і запропонував їм по спецзвязку поставити міністрам будь-які запитання 02
Зеленський зустрівся з сиротами загиблих українських воїнів і запропонував їм по спецзвязку поставити міністрам будь-які запитання 03

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