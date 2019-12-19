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19.12.19 18:17

Капуста знову в бою: "Арморум Солюшнс" передав у 59 бригаду станок до кулемета ПКТ. ФОТО (оновлено)

9-й окремий мотопіхотний батальйон 59 бригади отримав від компанії "Арморум Солюшнс" станок до кулемета ПКТ.

Про це повідомив ветеран 59-ї мотопіхотної бригади, сержант Іван Савельєв, передає Цензор.НЕТ.

"Бійці 9 ОМПБ 59-ї омбр дякують колективу "Арморум Солюшнс" і особисто Святославу Крижевичу за переданий їм станок до кулемета ПКТ ... Капуста знову в бою", - написав він.

Капуста знову в бою: Арморум Солюшнс передав у 59 бригаду станок до кулемета ПКТ 01
Капуста знову в бою: Арморум Солюшнс передав у 59 бригаду станок до кулемета ПКТ 02

Слід зазначити, що кулемет, про який йдеться, назвали на честь загиблого 29 листопада бійця 10-ї ГШБ Олексія Капустяна.

Про подробиці його загибелі писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"29 листопада, Олексій копав окопи на опорнику, коли почався обстріл. Ворожий кулеметник прицільно бив по наших позиціях. На вогонь треба відповідати, адже під його прикриттям противник може атакувати і застати зненацька. І Капустян піднявся до нашого кулемета і відкрив вогонь у відповідь. Він не знав, що це пастка - і російський снайпер зайняв зручну позицію. Пролунав постріл. Олексій Капустян зазнав смертельне поранення", - розповів журналіст.

Капуста знову в бою: Арморум Солюшнс передав у 59 бригаду станок до кулемета ПКТ 03

Детальніше про станки "Арморум Солюшнс" можна прочитати в статті: "Кулеметні станки Савельєва на виставці "Зброя та Безпека 2018"".

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Капуста знову в бою: Арморум Солюшнс передав у 59 бригаду станок до кулемета ПКТ 04

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