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19.12.19 16:58

Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська. ФОТОрепортаж

В офіційній резиденції президента України, Будинку з химерами, відкрили новорічний квест-лабіринт для дітей із соціально незахищених сімей. Планують, що за новорічні свята його відвідає 1000 дітей з усієї України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави..

"Діти, позбавлені батьківського піклування, вихованці дитячих будинків та інтернатів, діти загиблих військовослужбовців і діти з особливими потребами. Діти, дитинство яких, на жаль, не є безтурботним і безхмарним. Саме їм ми хотіли подарувати маленьке диво і створили для них цей благодійний проєкт", - зазначила перша леді Олена Зеленська.

Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 01Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 02

Режисером проєкту стала Олена Коляденко. За її задумом, запрошені діти не просто подивляться виставу. Вони вирушать у подорож кімнатами Будинку з химерами, виконуючи завдання, розгадуючи головоломки і розкриваючи детективну таємницю.

"Це унікальний проєкт і унікальне місце. Адже Будинок з химерами вже сам по собі - нереальний. Жанр детектива теж не випадковий. Насправді задум дуже світлий і яскравий, а з першою леді легко працювати, вона надихає і не обмежує творчі ідеї. Тому зібрати команду однодумців було легко", - розповіла Коляденко.

Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 03Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 04Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 05

"Ми ще тестуємо такий формат. Якщо він сподобається дітям, я хотіла б зробити цю подію традиційною і доступною для більшої кількості дітей", - додала Зеленська.

Планується, що цього року гостями Будинку з химерами стануть 1000 дітей віком від 7 до 12 років. "Запросити їх допомогло Міністерство соціальної політики", - зазначили в пресслужбі.

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Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 06

Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 07
Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 08
Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 09

Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 10
Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 11
Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 12
Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 13
Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 14Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 15
Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 16

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