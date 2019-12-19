Редакцію районної газети підпалили на Львівщині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

Повідомлення про пожежу в редакції місцевої газети в м. Самбір надійшло близько 8 ранку.

Пожежники ліквідували вогонь, яким було пошкоджено підлогу, меблі та оргтехніку.

На місці події працюють слідчі Головного управління Нацполіції Львівщини, слідчо-оперативна група Самбірського відділу поліції, експерти-криміналісти НДКЦ, а також фахівці інших служб.

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У будівлі поліцейські виявили викрадений з редакції металевий сейф і знаряддя, яким намагалися його відкрити.

Слідчі Самбірського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - від трьох до десяти років позбавлення волі.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини події, а також причетних осіб. Проводиться досудове розслідування.