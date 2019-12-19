Українсько-французька виставка фотографій про війну на Донбасі відкрилася в Одесі. ФОТО

Виставка називається "Одна війна, одна нація, два погляди", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
На фотографіях французької журналістки - мешканці прифронтових селищ та міст: Авдіївки, Пісків, Опитного, Золотого та інших. Роботи зроблено з 2016 по 2018 рік. Українські військові кореспонденти фотографували солдатський побут, бої та евакуацію поранених. Їхні фото були зроблені з 2014 по 2018 роки.
"Ми готували цю виставку досить тривалий час. З перших днів війни на сході України військові журналісти були поруч, але є ще одна сторінка – це робота цивільних журналістів та життя людей власне на війні. Завдяки тому, що виставка їздить країною, люди будуть знати правду про війну – не будуть героїзувати або демонізувати військових", – розповів Скоростецький.
Француженка Гаель Жірбо фотографує в Україні з 2016 року, її перші зйомки були в Авдіївці. Відтоді вона майже весь час мешкає у Львові. Регулярно їздить у відрядження на Донбас.
"Це важливо для українців, знати, що відбувається на фронті. Я на передовій бачила, як військові та мирні мешканці працювали разом, як вони виживали разом. Проте на мирній частині України часто говорять про мешканців прифронтових селищ як про сепаратистів, а це не так", – говорить Гаель.
На відкриття виставки прийшли військові, волонтери та курсанти військових навчальних закладів Одеси. Подивитися на роботи можна буде протягом тижня, після чого їх повезуть на західну Україну. Виставка – спільний проект благодійного українсько-французького фонду "Мотанка" та інформаційного агентства міністерства оборони "АрміяInform".