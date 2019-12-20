Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень. ФОТО

Про це повідомили на сайті НБУ, передає Цензор.НЕТ.

Це передбачено другим етапом введення монет замість паперових грошей - перший розпочався 27 квітня 2018 року, коли в обігу з'явилися монети номіналом в одну та дві гривні. Третій запланований на середину 2020 року, коли введуть монету номінальною вартістю десять гривень.

"Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і існуючими банкнотами відповідних номіналів доти, поки банкноти не вийдуть з обігу природним шляхом. Банкноти не потрібно спеціально обмінювати на монети, ними можна продовжувати розрахунок - за будь-яких обставин вони залишаться дійсними платіжними способом. Монети природно, в процесі заміщення зношених і пошкоджених, замінять банкноти відповідних номіналів", - уточнили в НБУ.

Повідомляється, що рішення заміни купюр на монети були прийнято через зміну купівельної спроможності гривні і зміни в поведінці споживачів. Очікується, що через термін служби монет заміна може заощадити державі близько мільярда гривень.

Також читайте: Зі зміцненням гривні громадяни України стають багатшими, а питання зниження цін - компетенція АМКУ, - Гончарук