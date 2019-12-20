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20.12.19 11:10

Співзасновниці "Батьки SOS" Парфьоновій вночі спалили автомобіль. ФОТОрепортаж

Співзасновниці громадського об'єднання "Батьки SOS" вночі облили автомобіль бензином і спалили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Парфьонова повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Я не знаю, що сталось, але оперативно-слідча каже - схоже на підпал ... ще вчора в мене була машина...", - йдеться в повідомленні.

Глава правління організації "Zmina. Центр прав людини" Тетяна Печончик повідомила, що ця організація ("Батьки SOS". - Ред.) раніше ініціювала заборону діяльності батьківських комітетів, обіг готівки в школах і садочках, звільнення недобросовісних директорів.

Печончик звернула увагу, що протягом року сталася серія підпалів майна громадських активістів та журналістів.

"Цей жах буде продовжуватися, поки поліція і прокуратура не почнуть нормально розслідувати злочини проти активістів і журналістів та притягати винних до відповідальності", - підкреслила вона.

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Співзасновниці Батьки SOS Парфьоновій вночі спалили автомобіль 01
Співзасновниці Батьки SOS Парфьоновій вночі спалили автомобіль 02
Співзасновниці Батьки SOS Парфьоновій вночі спалили автомобіль 03
Співзасновниці Батьки SOS Парфьоновій вночі спалили автомобіль 04
Співзасновниці Батьки SOS Парфьоновій вночі спалили автомобіль 05
Співзасновниці Батьки SOS Парфьоновій вночі спалили автомобіль 06

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