У студентському гуртожитку в Одесі сталася пожежа. Попередня причина - мобільний телефон, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"20 грудня о 4:52 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в студентському гуртожитку на вул. Довженка, 9а сталось задимлення на четвертому поверсі дев'ятиповерхової будівлі. До місця виклику були негайно спрямовані пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику.

По прибуттю перших підрозділів рятувальники виявили загоряння в одній із житлових кімнат, яке ліквідовано мешканцями гуртожитку водою з відер на площі 1 кв. м. Працівники ДСНС провели перевірку внутрішнього протипожежного водопостачання будівлі та шляхів евакуації. На час пожежі мешканка кімнати була відсутня. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Ймовірною причиною пожежі вважається аварійний режим роботи мобільного телефону, який був залишений тривалий час без нагляду.

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Фото: пресслужба ДСНС

Нагадаємо, 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

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Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.