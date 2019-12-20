Прокурори, які не з’явилися на розгляд апеляції на арешт Кузьменко, їдуть до суду, - Корчинська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як розповіла журналістам екснардепка Оксана Корчинська, суд не подавав у СІЗО заявку про доставку підозрюваної в зал суду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Якби не робота адвоката - її б тут не було", - підкреслила Корчинська.
Також вона зазначила, що з СІЗО зв'язувалася нардепка Яна Зінкевич.
"Прокурори їдуть до суду", - додала Корчинська пізніше.
"Народний депутат Михайло Бондар тільки що був у Рябошапки, йому виділили прокурора і вони їдуть сюди", - пояснила ситуацію Корчинська.
Водночас, до суду прибули поліцейські спеціального призначення, і присутні побоюються штурму. Представник поліції відповідає, що ніяких неправомірних дій з боку правоохоронців немає, і просить "не накручувати людей".
Зазначимо, що в залі суду і в коридорі зібралося більш як сотня людей.
Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня, апеляційний суд мав розглянути апеляцію захисту дитячого хірурга Юлії Кузьменко на обраний їй запобіжний захід. Однак на засідання не з'явилися прокурори, і суд виніс рішення перенести розгляд на 24 грудня. Активісти, колеги і рідні Кузьменко заблокували зал суду і відмовилися його залишати, поки не відбудеться засідання.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ