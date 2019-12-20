Прокурори, які не з’явилися на розгляд апеляції на арешт Кузьменко, їдуть до суду, - Корчинська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як розповіла журналістам екснардепка Оксана Корчинська, суд не подавав у СІЗО заявку про доставку підозрюваної в зал суду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Якби не робота адвоката - її б тут не було", - підкреслила Корчинська.

Також вона зазначила, що з СІЗО зв'язувалася нардепка Яна Зінкевич.

"Прокурори їдуть до суду", - додала Корчинська пізніше.

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"Народний депутат Михайло Бондар тільки що був у Рябошапки, йому виділили прокурора і вони їдуть сюди", - пояснила ситуацію Корчинська.

Водночас, до суду прибули поліцейські спеціального призначення, і присутні побоюються штурму. Представник поліції відповідає, що ніяких неправомірних дій з боку правоохоронців немає, і просить "не накручувати людей".

Зазначимо, що в залі суду і в коридорі зібралося більш як сотня людей.

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Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня, апеляційний суд мав розглянути апеляцію захисту дитячого хірурга Юлії Кузьменко на обраний їй запобіжний захід. Однак на засідання не з'явилися прокурори, і суд виніс рішення перенести розгляд на 24 грудня. Активісти, колеги і рідні Кузьменко заблокували зал суду і відмовилися його залишати, поки не відбудеться засідання.



















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ