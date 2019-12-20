Угруповання організувало підпільне казино в Києві, їх "кришували" правоохоронці, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Нелегально відкрите казино працювало всупереч чинному законодавству, зокрема Закону України "Про державні лотереї України" і Закону України "Про заборону грального бізнесу".

Встановлено, що гральний заклад працював за пособництва співробітників правоохоронних органів.

Під час обшуків за місцем розташування казино вилучено гральне обладнання та інші речові докази протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

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