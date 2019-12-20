СБУ за ніч блокувала роботу 43 підпільні гральні заклади у 6 областях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що оперативники провели 57 одночасних обшуків за місцем розташування об'єктів, які діяли під "дахом" правоохоронців.

Під час спецоперації вилучено 33 столи для гри в покер, 293 ігрові автомати, 11 рулеток і майже 1 млн гривень готівки, отриманої від нелегального бізнесу.







Розпочато низку кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, що діяльність нелегальних закладів не відповідає положенням Закону України "Про державні лотереї України". Також вони працювали всупереч Закону України "Про заборону грального бізнесу".

Спецоперація проведена на виконання доручення Президента України спільно з органами ДБР і прокуратури.

19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Нагадаємо, раніше Кабмін унеможливив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.