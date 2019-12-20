Снайпер найманців РФ, який убив воїна 28-ї ОМБр Василя Лісіцина, прикривався дитиною. ФОТО

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє 28-ма ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, вам не здалося. На фото - дитина. Маленька дівчинка грається, поки ворожий снайпер працює. Чи знає противник, що ми не зробимо жодного пострілу, поки, навіть теоретично, дитина може бути наражена на небезпеку? Очевидно, так. Чи користується цим? Бачите самі", - йдеться в повідомленні.

Ворог користується присутністю дітей на своїх позиціях.

"Складно знайти слова, щоб хоч якось охарактеризувати таку підступну тактику. Дитина на позиції. Це не можна зрозуміти, не можна виправдати, не можна пробачити. Ось, це воно - справжнє обличчя ворога. Обличчя, що ховається за крихітною дитячою спиною", - наголосили в бригаді.

Як повідомлялося раніше, старший солдат 28-ї ОМБр Василь Лісіцин загинув 17 грудня в зоні ООС унаслідок поранень, зазнаних під час обстрілу з боку найманців РФ.

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