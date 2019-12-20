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20.12.19 14:26

Прикордонники в "Борисполі" врятували хижих птахів, яких намагалися приховано вивезти в ОАЕ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У пункті пропуску "Бориспіль" оперативники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" виявили двох птахів у багажі чоловіка, який вилітав з України.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зловмисник зв'язав пернатих, надів на голови спеціальні шапочки, що закривають птахам очі, і сховав їх у валізу.

"Хижих птахів з ряду соколоподібних, які, найімовірніше, занесені до Червоної книги, українець мав намір перемістити через кордон без належних дозвільних документів та митного оформлення", - йдеться в повідомленні.

Заходи щодо встановлення всіх обставин справи і кола причетних до протиправної діяльності осіб тривають.

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Прикордонники в Борисполі врятували хижих птахів, яких намагалися приховано вивезти в ОАЕ 01
Прикордонники в Борисполі врятували хижих птахів, яких намагалися приховано вивезти в ОАЕ 02
Прикордонники в Борисполі врятували хижих птахів, яких намагалися приховано вивезти в ОАЕ 03
Прикордонники в Борисполі врятували хижих птахів, яких намагалися приховано вивезти в ОАЕ 04

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