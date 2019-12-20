Новий центр для реабілітації ветеранів АТО і ООС "Ярміз" провів дитяче свято до Дня Святого Миколая. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, центр "Ярміз" працює 3 місяці і за цей час налагодив різноспрямовану систему допомоги людям, яких війна торкнулася безпосередньо.
Зокрема, проходять заняття із 3 видів йоги, психотерапевтичні курси, курси медичної допомоги та самооборони, які викладають поліцейські. Благодійна організація АртРехаб організувала уроки творчості, в яких можна взяти участь всією сім'єю.
Також діє кінозал, відбуваються бізнес-тренінги і заняття з англійської мови.
Серед гостей були Олександр Терещенко (герой боїв за ДАП, сьогодні - заступник Міністра у справах ветеранів), Максим "Богун" Федір, Федір "Пірат", Євген Ярило, Євген "Вальтер", Віталій "Яцик", Саша "Ангел", Олена "Кішка", Сергій Крутов, Сергій Євпаторійський.
Засновниця центру Євгенія Губська розповіла, що "Ярміз" веде широку діяльність - не лише в межах запропонованої програми:
"Ми допомагаємо всім - хто потребує "підзарядки батарейки" або, навпаки, спокою. Або просто хоче прийти на каву-чай. Або якщо хтось просто хоче побути в колі своїх, відвідати якесь із наших занять. Нас вистачить на все".
Євген Ярило, який у 2014-2017 роках був учасником волонтерського добровольчого підрозділу "Аеророзвідка", зазначив, що радий взяти участь у створенні казки для дітей:
"Хотілося, щоб діти, які можливо прийдуть без батьків, отримали відсутню увагу. Ветеранів запросили долучитися. Я вирішив, що це правильно, тому я тут. Я бачу, як реагують діти, як у них горять очі. Вони сьогодні просто занурилися в казку, в яку їх занурили прекрасні люди із чистим серцем".