Новий центр для реабілітації ветеранів АТО і ООС "Ярміз" провів дитяче свято до Дня Святого Миколая. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, центр "Ярміз" працює 3 місяці і за цей час налагодив різноспрямовану систему допомоги людям, яких війна торкнулася безпосередньо.

Зокрема, проходять заняття із 3 видів йоги, психотерапевтичні курси, курси медичної допомоги та самооборони, які викладають поліцейські. Благодійна організація АртРехаб організувала уроки творчості, в яких можна взяти участь всією сім'єю.

Також діє кінозал, відбуваються бізнес-тренінги і заняття з англійської мови.

Серед гостей були Олександр Терещенко (герой боїв за ДАП, сьогодні - заступник Міністра у справах ветеранів), Максим "Богун" Федір, Федір "Пірат", Євген Ярило, Євген "Вальтер", Віталій "Яцик", Саша "Ангел", Олена "Кішка", Сергій Крутов, Сергій Євпаторійський.

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Засновниця центру Євгенія Губська розповіла, що "Ярміз" веде широку діяльність - не лише в межах запропонованої програми:

"Ми допомагаємо всім - хто потребує "підзарядки батарейки" або, навпаки, спокою. Або просто хоче прийти на каву-чай. Або якщо хтось просто хоче побути в колі своїх, відвідати якесь із наших занять. Нас вистачить на все".

Євген Ярило, який у 2014-2017 роках був учасником волонтерського добровольчого підрозділу "Аеророзвідка", зазначив, що радий взяти участь у створенні казки для дітей:

"Хотілося, щоб діти, які можливо прийдуть без батьків, отримали відсутню увагу. Ветеранів запросили долучитися. Я вирішив, що це правильно, тому я тут. Я бачу, як реагують діти, як у них горять очі. Вони сьогодні просто занурилися в казку, в яку їх занурили прекрасні люди із чистим серцем".











