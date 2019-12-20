Німеччина виділила 1,5 млн євро на медобладнання для українських військових. ФОТО

Презентація обладнання відбулася в Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь". Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "АрміяInform".

"Старий апарат (ангіограф. - Ред.) був адаптований лише для кардіологічних пацієнтів для виконання оперативних утручань на серці. Новий дає змогу виконувати операції на всіх судинних басейнах: головного мозку, на серці, периферичних артеріях і нижніх кінцівок", - пояснив начальник відділення кардіоваскулярної хірургії полковник медичної служби Ігор Гангал.

Нові мобільні рентгенапарати необхідні, коли рентген потрібно зробити пацієнтові, якого не бажано транспортувати. З їхньою допомогою знімки можна робити прямо в палаті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС додатково виділив 8 млн євро для допомоги постраждалим від конфлікту на Донбасі

Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен зазначила, що особисто пишається тим, що її країна може зробити внесок у лікування захисників України.

"Німецька сторона і надалі надаватиме допомогу, щоб ваші поранені військовослужбовці отримували якісне лікування. Мені також приємно, що, реформуючись, військова медицина України взяла за основу німецьку модель", - сказала вона.