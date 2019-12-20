Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради. ФОТОрепортаж

Зранку перед парламентаріями виступив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, голова Мінфіну Оксана Маркарова і прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Боднар повідомив, що ТКГ упродовж місяця погоджує створення нових КПВВ на Донбасі. Також він запевнив, що про відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО поки не йдеться.

Також заступник міністра озвучив позицію МЗС за заявою Путіна: "Свого часу Москва була підпорядкована Києву. І хто кому належав?".

Водночас, він висловив сподівання, що до 31 грудня вдасться домовитися про обмін полоненими: "Немає ніякої "зради". Робота ведеться".

Тим часом, мажоритарник Гузь запитав Гончарука, чи перерозподілив він 1,8 млрд: "Ми вас просили на зустрічі неодноразово нишком не ділити кошти соцеконома".

Далі Рада ухвалила закон про трансплантацію, законопроєкт, який регулює зарплату співробітників ДБР, врегулювала отримання статусу УБД військовослужбовцями Військово-морських сил і Повітряних сил ЗСУ, а також схвалила закон про підвищення соцзахисту учасників АТО.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Пленарне засідання Верховної Ради, 20 грудня.

Глава Мінфіну Оксана Маркарова виступає з трибуни Ради.

Перший віце-спікер, представник президента Зеленського в Раді Руслан Стефанчук у веселому настрої.





Олександр Ткаченко (СН) демонструє щось на телефоні міністру економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофієві Милованову.

Микола Тищенко (СН) спілкується з прем'єром Олексієм Гончаруком.

Дмитро Микиша (СН, зліва) з колегою.

Ірина Аллахвердієва (СН, в чорній блузі і шкіряній спідниці).

Вікторія Сюмар (ЄС), Степан Кубів (ЄС), Сергій Рахманін (Голос), Андрій Осадчук (Голос), Олег Макаров (Голос).





Тим часом, нардепи вишикувалися в чергу до прем'єра і міністрів.

"Весела президія": перший віце-спікер Руслан Стефанчук і спікер Дмитро Разумков.





Прем'єр Олексій Гончарук виступає з трибуни Ради.

Михайло Радуцький (СН) та Богдан Яременко (СН).





Дмитро Разумков консультується з колегами, зокрема з Олександром Качуром.

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) і Олег Семінський (СН).

Андрій Іванчук ("Довіра") і Олесь Довгий (позафракційний).





Михайло Волинець ("Батьківщина") і Юрій Камельчук (СН).

Тим часом, Наталія Королевська (ОТЗЖ) підійшла до трибуни, щоб поспілкуватися з прем'єром Олексієм Гончаруком.

"Слуги народу".

Андрій Герус (СН) і Сергій Тарута ("Батьківщина")

Стефанчук прийшов поспілкуватися з Гончаруком.

"Слуги народу": Юлія Яцик, Євген Шевченко, Ігор Марчук.

Фракція ЄС вийшла до трибуни Ради: Володимир Ар'єв робить заяву щодо обшуків у редакції "Думська TV".

Олена Мошенець (СН) робить новорічне фото на тлі ялинки.





Сергій Шахов ("Довіра") спілкується з колегами зі СН, можливо, обговорюють вчорашню переписку Шахова "Потураєв - п#дор".







Данило Гетманцев (СН, в окулярах) з колегами.





Бордовий тренд в Раді.

Святослав Вакарчук, який сміється, (Голос) і Рустем Умеров (Голос).

Фото: Цензор.НЕТ