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20.12.19 17:49

Італійські шуби на суму понад 50 млн грн без сплати податків продавали в Києві, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Схему продажу елітних шуб на суму понад 50 млн грн без сплати податків викрито в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"За процесуального керівництва Генеральної прокуратури України податковою міліцією викрито діяльність осіб, які, за версією слідства, реалізовували дорогоцінні хутряні вироби італійського бренда у магазинах Києва, ймовірно, не сплачуючи митні збори і податки під час імпорту в Україну", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку вилучено елітні шуби вартістю понад 50 млн гривень та інше майно. Також до суду подано клопотання про арешт вилученого.

Проводяться невідкладні слідчі дії щодо встановлення обставин скоєного правопорушення.

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Італійські шуби на суму понад 50 млн грн без сплати податків продавали в Києві, - ГПУ 01
Італійські шуби на суму понад 50 млн грн без сплати податків продавали в Києві, - ГПУ 02
Італійські шуби на суму понад 50 млн грн без сплати податків продавали в Києві, - ГПУ 03

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