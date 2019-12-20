Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
20.12.19 18:12

Кіберполіція викрила на Дніпропетровщині виробників дитячого порно, яким дітей "постачали" батьки. ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановили учасників злочинного угруповання, які організували кілька порностудій на території Дніпропетровської області, де створювали дитячу порнографію.

Кіберполіція викрила на Дніпропетровщині виробників дитячого порно, яким дітей "постачали" батьки. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Департамент кіберполіції України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до створення такого контенту залучалися діти віком від 9 до 13 років. До організації такої діяльності був причетний 43-річний житель Дніпропетровської області, який використовуючи різноманітні засоби впливу схиляв жінок до участі їхніх дітей у створенні порнографічних відео. Надалі ці жінки з особистої згоди, за грошові кошти надавали дозвіл на участь своїх дітей у виготовленні порнографічного контенту - вони особисто привозили своїх дітей у порностудії. Попередньо з дітьми проводилася роз'яснювальна розмова щодо виконання всіх вимог оператора.

Для конспірації, студії розташовувалися в сільській місцевості, а відзнятий порнографічний матеріал збувався в мережі за допомогою засобів анонімізації. Розрахунок за продаж дитячої порнографії відбувався виключно за допомогою криптовалюти.

Читайте також: Співробітники кіберполіції повторно затримали киянина, якого звинувачують в організації зйомок та розповсюдженні дитячої порнографії. ВIДЕО

Оператором був організатор групи, який особисто виконував ролі в таких зйомках. Він також брав замовлення на створення порнографічного відео за участю дітей різної статі з відповідною тематикою, інтер'єром, кількістю учасників і інших особистих побажань замовника.

Сьогодні, 20 грудня, працівники запорізького відділу кіберполіції спільно зі слідчими поліції Запорізької області, під процесуальним керівництвом Запорізької місцевої прокуратури №2, проводять одночасно шість санкціонованих обшуків на території Дніпропетровської області, де розміщуються порностудії і проживають учасники злочинної групи. Поліцейські вже виявили докази протиправної діяльності фігурантів справи. Вилучається техніка, яку надалі буде направлено на експертизу.

Кіберполіція викрила на Дніпропетровщині виробників дитячого порно, яким дітей постачали батьки 01

Кіберполіція викрила на Дніпропетровщині виробників дитячого порно, яким дітей постачали батьки 02
Кіберполіція викрила на Дніпропетровщині виробників дитячого порно, яким дітей постачали батьки 03

Справу кваліфіковано за ч. 5 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів) КК України. За результатами проведених обшуків вирішуватиметься питання про оголошення підозри учасникам злочинної групи. За створення і продаж дитячої порнографії їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100