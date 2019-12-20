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20.12.19 20:15

"Вони рятують життя", - київські пожежники випустили календар на 2020 рік. ФОТО

Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Києві випустило календар на 2020 рік з фотографіями столичних рятувальників. Тираж обмежений, тому купити його не можна, але обіцяють провести кілька розіграшів.

Фото календаря опубліковане на сторінці столичного управління ДСНС у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, висловлюємо подяку нашим шанувальникам, які підхопили нашу ідею і дають нове життя нашим "першочерговим кадрам"... Однак основні слова подяки призначаються нашим пожежникам-рятувальникам! Ви - наші герої", - йдеться в повідомленні.

На кожен місяць року в календарі зробили чорно-білі фотографії з рятувальниками за роботою і відпочинком. На одній із фотографій є і жінка-пожежниця.

Автор знімків - фотограф Олександр Цибульський.

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У коментарях до запису представники ДСНС зазначили, що через обмежений тираж календар не можна буде купити, і пообіцяли провести кілька розіграшів.

Традицію друкувати календарі зі своїми фото поклали початок пожежники з Австралії. Календарі з їхніми портретами випускають з 1993 року, отримані кошти витрачають на благодійність. Вслід за ними ідею підхопили пожежники з Німеччини і Франції.

Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 01

Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 02
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 03
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 04
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 05
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 06
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 07
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 08
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 09
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 10
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 11
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 12
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 13
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 14

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