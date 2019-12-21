Фігурант справи Гандзюк Павловський знову не з'явився до суду: прокурор не заявив примусовий привід. ФОТОрепортаж

Про це пишуть активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що перед засіданням Павловський подав до Верховного Суду прохання змінити підсудність і перенести судовий розгляд з Одеси до Херсона. У підсумку сьогодні Верховний Суд відмовився переносити розгляд його справи. При цьому самого Павловського на засіданні Верховного Суду не було.

Про неявку Павловського і рішення суду активісти своєчасно повідомили прокурорам в Одесі і їхнім керівникам у Києві до початку засідання в Одесі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада створила слідчу комісію у справі Гандзюк та інших активістів. ВIДЕО

"З подальших подій стало очевидно, що план зірвати одеське засідання захист Павловського узгодив із прокурорами. У суді Одеси адвокат Павловського Болдін передбачувано попросив про перенесення засідання - нібито через те, що Верховний Суд розглядає клопотання про зміну підсудності. Хоча прокурор Шарнін вже був повідомлений і про рішення Верховного суду, і про те, що його засідання вже завершилося, і про те, що Павловського там не було, він не заперечив адвокату", - пишуть активісти.

При цьому він не вказав, що подання подібних клопотань до Верховного Суду і їхній розгляд не є поважною причиною неявки обвинуваченого, наголосили активісти.

Шарнін також не повідомив одеський суд, що Павловського у Верховному Суді сьогодні не було і що суд відмовив у перенесенні розгляду його справи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТСК щодо вбивства Гандзюк вивчатиме напади на активістів за останні три роки

Прокурор просто погодився з адвокатами Павловського і теж просив вчергове перенести засідання, пишуть активісти.

"Усе це довелось повідомляти суду адвокатці батька Каті – Ользі Веретільник. Після наданої нею інформації суд нагадав прокурору, що він може заявити примусовий привід для Павловського, який постійно не з'являється до суду. Навіть після такої прямої пропозицїі від судді, прокурор не заявив прохання про привід", - йдеться в повідомленні.









Фото - Володимир Рисенко





