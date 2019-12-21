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21.12.19 15:09

ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася. ФОТО

За результатами обшуку в екснардепа і колишнього президента державної будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася на 6 його елітних автомобілів накладено арешт.

Рішення про арешт ухвалив Печерський райсуд столиці. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За результатами обшуків у народного депутата України 8 скликання слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, виявлено наявність шести елітних автомобілів. Постановою Печерського районного суду міста Києва на них накладено арешт", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що обшук у Микитася відбувся 11 грудня. Щодо екснардепа розслідують провадження про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 200 млн гривень.

"За попередньою інформацією: у 2016 році народний депутат України здійснив підробку документів, зокрема договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами. Відомості про факт вчинення таких фінансових операцій та отримання у зв’язку із цим доходу були внесені до декларації кандидата у народні депутата України 8 скликання", - додали в ДБР.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

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