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21.12.19 16:44

Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджено житлові будинки. ФОТО

Члени незаконного збройного формування "ЛНР" вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Луганській області.

"Сьогодні зранку з боку м. Золоте-5 (територія тимчасово підконтрольна НЗФ "ЛНР") бойовики з  82-мм міномета  обстріляли м. Золоте-4 Попаснянського району", - сказано в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено шифер, димохід та дві віконні шибки у двох будинках місцевих мешканок на вул. ІІ Вільна. Інформації про жертв та постраждалих не надходило. 

"На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції разом та вибухотехніки ГУНП. Цей факт зареєстровано", - додали в поліції.

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Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджено житлові будинки 01
Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджено житлові будинки 02
Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджено житлові будинки 03
Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджено житлові будинки 04

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