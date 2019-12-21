Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджено житлові будинки. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Луганській області.

"Сьогодні зранку з боку м. Золоте-5 (територія тимчасово підконтрольна НЗФ "ЛНР") бойовики з 82-мм міномета обстріляли м. Золоте-4 Попаснянського району", - сказано в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено шифер, димохід та дві віконні шибки у двох будинках місцевих мешканок на вул. ІІ Вільна. Інформації про жертв та постраждалих не надходило.

"На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції разом та вибухотехніки ГУНП. Цей факт зареєстровано", - додали в поліції.

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