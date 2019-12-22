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22.12.19 09:36

Контрабандисти на Харківщині несли з РФ майже 700 кг червоної ікри у відрах. ФОТОрепортаж

Контрабандисти намагалися переправити з РФ в Україну майже 700 кг червоної ікри.

Контрабандисти на Харківщині несли з РФ майже 700 кг червоної ікри у відрах. ФОТОрепортаж

Про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що прикордонники затримали біля Борисівки Харківської області трьох чоловіків без документів, а неподалік від місця затримання виявили місток із дерев'яних піддонів, який був споруджений, імовірно, для незаконного переміщення товарів.

"Поруч із переправою лежали етикетки від червоної ікри. Під час пошукових заходів знайшли і саму ікру. Рибний продукт сумнівної якості та сумнівного походження був розфасований у 30 пластикових контейнерів. Загальна вага знайденої ікри становила 660 кг", - йдеться в повідомленні.

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Проти затриманих громадян України, які проживають у прикордонних районах, прикордонники склали адмінпротоколи.

Контрабандисти на Харківщині несли з РФ майже 700 кг червоної ікри у відрах 01

Контрабандисти на Харківщині несли з РФ майже 700 кг червоної ікри у відрах 02

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