СБУ затримала на гарячому в.о. голови сільради Затоки, який вимагав у бізнесмена $87 тис. за землю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це 21 грудня повідомила Служба безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

За версією слідства, зловмисники вимагали у приватного підприємця $87 тис. за дозвіл на розробку проєктів і виділення трьох земельних ділянок у курортній зоні.

Депутата затримали під час одержання першої частини хабаря в розмірі $11 тис.

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Під час обшуків за місцем проживання і роботи чоловіків співробітники СБУ вилучили 1,24 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За даними "Думской", тимчасово виконуючим обов'язки голови Затоківської селищної ради є В'ячеслав Бокій. Затриманим депутатом селищної ради є Едуард Кушнір.









