Боєць 53-ї ОМБр Олександр Баранов помер у госпіталі Дніпра. ФОТО

Про це йдеться на офіційній фейбук-сторінці 53-ї ОМБр, повідомляє Цензор.НЕ

"Із сумом повідомляємо, що 20 грудня в госпіталі м. Дніпра, на 55 році життя зупинилося серце захисника України, молодшого сержанта Баранова Олександра Анатолійовича (Таліба). Лікарі тиждень боролися за життя воїна, та він так і не прийшов до тями після інсульту. Смерть завжди трагічна й несподівана. Чоловік пройшов дві війни, а смерть настигла його на мирній землі.

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Олександр народився 22.06.1965 року в Маріуполі Донецької області там і проживав. Він вже був ветераном війни, служи в Афганістані в 1984–1986рр. Потім служба в міліції, цивільна робота. А як почалася війна, не зміг сидіти вдома осторонь, "это мой гражданский долг перед Украиной" казав сам боєць.

В 53-тій служив з 2015 року у третій роті першого батальйону. В своєму підрозділі Таліб був заступником командира бойової машини, навідником-оператором, справжнім воїном, захисником, бойовим товаришем! Побратими його дуже поважали, нерідко зверталися за порадою як до старшого товариша. Висловлюємо щиросердечні співчуття родині та друзям Олександра Баранова.

Не дочекалася захисники дружина Тамара Миколаївна, четверо дітей та шестеро онуків. Світла пам'ять про нього завжди житиме в наших серцях. Нехай Всевишній охороняє його світлу душу. Прощання з воїном відбудеться 23.12 о 12.00 у м.Маріуполі", - зазначається у повідомленні.





Фото: facebook.com/53brigade