Житель Дніпра після корпоративу пішов додому у спідній білизні, - патрульна поліція. ФОТО

Екіпаж поїхав у район виклику і знайшов чоловіка, який йшов вулицями лише в спідній білизні, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції області.

"Поліцейські підійшли поспілкуватися з ним. Громадянин пояснив, що відпочивав на корпоративні, та що відбувалося далі згадати не може. Правоохоронці встановили особу та з’ясувалося, що близькі вже почали бити на сполох і повідомили в поліцію, що не можуть знайти свого родича. Чоловік сказав, що жертвою злочину не став, його життю та здоров’ю загрози немає. Громадянина доставили до відділку поліції та сповістили рідних про його місцеперебування", - йдеться в повідомленні.

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У поліції закликають відпочивати відповідально.





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