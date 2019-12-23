Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
23.12.19 08:43

Житель Дніпра після корпоративу пішов додому у спідній білизні, - патрульна поліція. ФОТО

Рано-вранці 21 грудня до поліції надійшов виклик, що Слобожанським проспектом у Дніпрі ходить напівголий чоловік.

Екіпаж поїхав у район виклику і знайшов чоловіка, який йшов вулицями лише в спідній білизні, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції області.

"Поліцейські підійшли поспілкуватися з ним. Громадянин пояснив, що відпочивав на корпоративні, та що відбувалося далі згадати не може. Правоохоронці встановили особу та з’ясувалося, що близькі вже почали бити на сполох і повідомили в поліцію, що не можуть знайти свого родича. Чоловік сказав, що жертвою злочину не став, його життю та здоров’ю загрози немає. Громадянина доставили до відділку поліції та сповістили рідних про його місцеперебування", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадянин незаконно спиляв ялинок на суму 18 тис. грн у Львівській області, - Держлісагентство

У поліції закликають відпочивати відповідально.

Житель Дніпра після корпоративу пішов додому у спідній білизні, - патрульна поліція 01
Житель Дніпра після корпоративу пішов додому у спідній білизні, - патрульна поліція 02

Дивіться читайте: У КВЦ "Парковий" відбувається корпоратив "Слуги народу", приїхав Зеленський: "Усі випивають, багато жартують. Осадча сипле жартами", - ЗМІ. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100