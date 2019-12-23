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23.12.19 08:04

Чотири людини загинули під час пожежі в психоневрологічному інтернаті на Луганщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Увечері 22 грудня до Старобільського відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про пожежу в одному з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату.

На місце події виїхало керівництво ГУНП, Старобільського відділу поліції, слідчо-оперативна група і групи реагування, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Луганської області.

Правоохоронці з'ясували, що займання сталося в одній із палат першого корпусу. Рятувальники боролися з вогнем майже дві години.

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Унаслідок пожежі загинули четверо підопічних інтернату, троє - зазнали тілесних ушкоджень і були госпіталізовані.

Інформацію про подію внесено до ЄРДР і кваліфіковано за ст. 270 КК України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" та ст. 367 КК України "Службова недбалість". На місці події продовжують працювати співробітники поліції.

Чотири людини загинули під час пожежі в психоневрологічному інтернаті на Луганщині, - поліція 01

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Чотири людини загинули під час пожежі в психоневрологічному інтернаті на Луганщині, - поліція 02
Чотири людини загинули під час пожежі в психоневрологічному інтернаті на Луганщині, - поліція 03
Чотири людини загинули під час пожежі в психоневрологічному інтернаті на Луганщині, - поліція 04
Чотири людини загинули під час пожежі в психоневрологічному інтернаті на Луганщині, - поліція 05

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