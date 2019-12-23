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23.12.19 12:38

4 машини правоохоронців і 2 автобуси стоять під будівлею суду, де через дві години будуть розглядати справу підозрюваного в убивстві Шеремета Антоненка. ФОТО

Сьогодні, 23 грудня, відбудеться суд у справі підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка.

Про це повідомила в Facebook журналістка Валерія Бурлакова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, за 2 години до суду у будівлі відомства вже чекають 2 автобуси і 4 машини правоохоронців.

4 машини правоохоронців і 2 автобуси стоять під будівлею суду, де через дві години будуть розглядати справу підозрюваного в убивстві Шеремета Антоненка 01

"До засідання щодо Ріффмастера (Антоненка. - Ред.) ще 2 години (я до нього ще на апеляцію щодо Кабана), але біля суду вже як мінімум 4 машини + 2 автобуси правоохоронців", - написала Бурлакова.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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