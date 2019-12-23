Оператором "Північного потоку-2" керує колишній шпигун Штазі і друг Путіна Варніг, - Der Standart. ФОТО

Про це пише Der Standart, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Варніг мав кодове ім'я "Артур" і доставляв інформацію про західнонімецькі компанії.

Der Standart пише, що з 1981 по 1990 рік Маттіас Варніг обіймав різні посади в уряді НДР, зокрема в Міністерстві зовнішньої торгівлі і Кабінеті міністрів.

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Пізніше Варніг працював у Дрезднер Банку, який у 1991 році відкрив своє відділення в Санкт-Петербурзі. У цей же час у місті працював майбутній президент Росії Володимир Путін.

Двоє колишніх агентів легко знайшли спільну мову і потоваришували. Маттіас Варніг часто допомагав Путіну і в приватних питаннях.

Варніг (у синій краватці) очікує зустрічі з Путіним у Петербурзі, 2014 рік

У 2006 році Варніг очолив "Північний потік". У 2012 році російський президент нагородив його "Орденом пошани". Варніг нині є членом наглядових рад низки російських компаній, серед яких "Транснафта", "Роснафта" і "ВТБ-банк".

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