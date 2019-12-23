За завданням спецслужб РФ готував теракти проти політиків і активістів: функціонер "ЛНР" отримав 9 років в'язниці, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ в Facebook.

СБУ затримала зловмисника в липні 2017 року в Харкові, де він планував влаштувати вибухи в людних місцях.

"Служба встановила, що у 2014-2016 терорист був активним учасником квазіутворення з позивним "Мордвін". У той час він командував підрозділом у структурі "КДБ ЛНР". Також у складі 2 армійського корпусу народної міліції "ЛНР" бойовик воював проти українських військових під Дебальцеве.

Тоді ж "Мордвін" був завербований представниками ГУ Генштабу РФ та 2 АК НМ так званої "ЛНР" - громадянином РФ Кудріним Д.І., позивний "Хуліган" та громадянином України Дерусовим С.Г., позивний "Одеса"", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в СБУ, затримання терорист повідомив правоохоронцям про існування так званого чорного списку. До нього були включені державні та громадські діячі, яких планували ліквідувати спецслужби РФ і квазіреспублік, для залякування патріотично налаштованого активу, дестабілізації громадсько-політичної ситуації та штучного загострення внутрішньополітичних протиріч.

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Зараз терорист визнаний винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України та засуджено до 9 років позбавлення волі.





Фото: СБУ/Facebook