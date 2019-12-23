Вбивцю ветерана АТО Олійника засудили до 13 років позбавлення волі, - прокуратура. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

У дебатах прокурор просив для обвинуваченого 13 років позбавлення волі. Підсудний себе винним у скоєнні злочину не визнав і просив його виправдати.

За результатами судового засідання Шевченківського райсуду столиці підтримав позицію державного обвинувача, визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України і призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

До набуття вироком законної сили суд залишив обвинуваченого під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Терористку Дрюк, прототип головної героїні фільму "Ополченочка", засуджено до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки

Нагадаємо, Сергій Олійник був убитий 23 червня 2017 року сквері на Золотих Воротах у Києві. Його син Ярослав, піаніст за професією, часто підробляв там, розважаючи перехожих музикою. Того вечора до Ярослава причепився п'яний житель сусіднього будинку. Коли ветеран АТО заступився за сина, чоловік пішов додому, взяв ножа, повернувся і зарізав батька на очах у сина.

Сергій Олійник вирушив в АТО добровольцем в 2015 році. Він був начальником розвідки 1 батальйону 54 механізованої бригади.