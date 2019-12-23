Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Адвокати Андрія Антоненка заявили, що до засідання у них фактично не було часу поспілкуватися з підозрюваним, а також що в "акваріумі" в залі суду йому погано чути, що говорять учасники процесу. Тому захисники просять випустити Антоненка, щоб він вільно перебував у залі суду або хоча б дати їм час поспілкуватися.

Суддя замість цього вирішив дати адвокатам 10 хвилин на спілкування з підозрюваним.

Суддя попросив представників ЗМІ та слухачів на цей час покинути зал суду. Журналісти, однак, не залишають зал, тому що не впевнені, що їх пустять назад.

Водночас біля дверей залу все ще залишаються численні представники ЗМІ та слухачі, яких так і не пустили в зал.

Судді тим часом зал засідань покинули.



























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ