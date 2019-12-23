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23.12.19 14:31

Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком. ФОТОрепортаж

Судді Апеляційного суду Києва відмовилися випустити з боксу і дозволити сидіти біля адвокатів підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку. Замість цього судді дали 10 хвилин на спілкування адвокатів і підозрюваного.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Адвокати Андрія Антоненка заявили, що до засідання у них фактично не було часу поспілкуватися з підозрюваним, а також що в "акваріумі" в залі суду йому погано чути, що говорять учасники процесу. Тому захисники просять випустити Антоненка, щоб він вільно перебував у залі суду або хоча б дати їм час поспілкуватися.

Суддя замість цього вирішив дати адвокатам 10 хвилин на спілкування з підозрюваним.

Суддя попросив представників ЗМІ та слухачів на цей час покинути зал суду. Журналісти, однак, не залишають зал, тому що не впевнені, що їх пустять назад.

Водночас біля дверей залу все ще залишаються численні представники ЗМІ та слухачі, яких так і не пустили в зал.

Судді тим часом зал засідань покинули.

Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком 01
Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком 02
Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком 03
Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком 04
Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком 05
Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком 06
Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком 07
Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком 08
Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком 09
Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком 10
Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком 11
Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком 12
Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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