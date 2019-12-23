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23.12.19 16:38

На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми деактивували її, - спікер ССО Нікіфоров. ФОТОрепортаж

Міна, вилучена у сержанта ССО Андрія Антоненка під час обшуків у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, також може містити відбитки інших військовослужбовців ССО, зокрема, речника відомства Олексія Нікіфорова, оскільки він також брав участь у її знешкодженні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Спікер Сил спеціальних операцій, Олексій Нікіфоров, заявив у суді про готовність взяти підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на поруки.

Водночас, він зазначив, що на знайденій у Антоненка міні, швидше за все, є і його відбитки пальців.

"Це міна, яку ми деактивували і викладали в соцмережах", - акцентував Нікіфоров.

Суд пішов у дорадчу кімнату для ухвалення рішення щодо апеляції на запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для Антоненка.

На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми деактивували її, - спікер ССО Нікіфоров 01
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми деактивували її, - спікер ССО Нікіфоров 02
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми деактивували її, - спікер ССО Нікіфоров 03
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми деактивували її, - спікер ССО Нікіфоров 04
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми деактивували її, - спікер ССО Нікіфоров 05
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми деактивували її, - спікер ССО Нікіфоров 06
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми деактивували її, - спікер ССО Нікіфоров 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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