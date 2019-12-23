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23.12.19 16:38

На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми використовували її під час фотозйомки, - спікер ССО Нікіфоров. ФОТОрепортаж (оновлено)

Міна, вилучена у сержанта ССО Андрія Антоненка під час обшуків у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, також може містити відбитки інших військовослужбовців ССО, зокрема, речника відомства Олексія Нікіфорова.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Спікер Сил спеціальних операцій, Олексій Нікіфоров, заявив у суді про готовність взяти підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на поруки.

Водночас, він зазначив, що на знайденій у Антоненка міні, швидше за все, є і його відбитки пальців. Він заявив, що бачив у Андрія корпус вибухового пристрою МОН-50, який був вже деактивований, вибухова речовина в ньому була відсутня, тому його використовували під час фотозйомки, а фото викладали в соціальних мережах. Нікіфоров торкався пристрою під час підготовки фотосесії. Тому в інтересах слідства він готовий здати відбитки пальців.

Суд пішов у дорадчу кімнату для ухвалення рішення щодо апеляції на запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для Антоненка.

На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми використовували її під час фотозйомки, - спікер ССО Нікіфоров 01
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми використовували її під час фотозйомки, - спікер ССО Нікіфоров 02
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми використовували її під час фотозйомки, - спікер ССО Нікіфоров 03
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми використовували її під час фотозйомки, - спікер ССО Нікіфоров 04
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми використовували її під час фотозйомки, - спікер ССО Нікіфоров 05
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми використовували її під час фотозйомки, - спікер ССО Нікіфоров 06
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми використовували її під час фотозйомки, - спікер ССО Нікіфоров 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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