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23.12.19 20:10

Банду, яка стріляла з протитанкового гранатомета в автомобіль, затримали в Дніпрі, - Нацполіція. ФОТО

Наприкінці січня в Дніпрі на перехресті вул. Ливарної і Крутогірного узвозу в Соборному районі невідомий здійснив постріл з ручного протитанкового гранатомета в сторону автомобіля Toyоta. Поліція затримала членів угруповання, які підозрюються в скоєнні цього злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

Під час реалізації оперативної інформації співробітники Управління карного розшуку, Дніпровського відділу поліції та Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області встановили, що до замаху на вбивство причетні четверо чоловіків. Вони спланували злочин і розподілили між собою ролі.

За версією слідства, один з чоловіків був посередником між замовником і виконавцем, другий - водієм, третій здійснював спостереження, а четвертий стріляв по автомобілю з ручного протитанкового гранатомета.

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Підозрюваних затримали під час поліцейської спецоперації 23 грудня в м.Дніпро. У салоні автомобіля одного з чоловіків вилучили пістолет. Затримані - жителі м.Дніпро і м.Синельникове віком 30 - 55 років. Двоє з них були раніше судимі за підготовку до вбивства і вимагання.

За замах на умисне вбивство чоловікам загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Зараз слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 29 січня 2019 в м.Дніпро невідомий здійснив постріл з ручного протитанкового гранатомета в сторону автомобіля Toyоta.

Водій і пасажир, які перебували в автомобілі, не постраждали.

Банду, яка стріляла з протитанкового гранатомета в автомобіль, затримали в Дніпрі, - Нацполіція 01
Банду, яка стріляла з протитанкового гранатомета в автомобіль, затримали в Дніпрі, - Нацполіція 02

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