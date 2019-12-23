Прокурором Кіровоградської області призначено Олексія Тубельця, а Херсонської - Ігоря Івченка, - ГПУ. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури України, передає Цензор.НЕТ.

"Віктор Чумак зазначив, що завданням нової прокуратури є відновлення довіри суспільства до органів прокуратури та професійне відстоювання законності і справедливості, на які чекає громадянське суспільство. Ключовими пріоритетами для органів прокуратури Кіровоградщини він назвав боротьбу з корупцією та організованою злочинністю", - сказано в повідомленні.

У свою чергу, Олексій Тубелець висловив подяку за підтримку та довіру, а також зазначив, що разом з колективом докладе максимум зусиль для відновлення довіри суспільства до прокуратури та підвищення авторитету правоохоронних органів.



23 грудня 2019 року, заступник Генерального прокурора Віктор Трепак представив колективу прокуратури Херсонської області новопризначеного керівника - Ігоря Івченка. "Прокурор має нести відповідальність за прийняті рішення. Ми повинні працювати на результат, про який буде говорити суспільство", - зазначив він.



У свою чергу, Ігор Івченко подякував за довіру та запевнив, що разом з колективом докладе зусиль для подолання усіх викликів, що стоять сьогодні перед прокуратурою, та висловив готовність до плідної та продуктивної роботи на благо суспільства та регіону.





Івченко Ігор Васильович народився у 1975 році у місті Львові. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. З липня 1997 року працював в органах прокуратури Львівської області. У 2016 році був нагороджений нагрудним знаком "Почесний працівник прокуратури України".

Олексій Тубелець народився у м. Харків у 1984 році. У 2006 році закінчив Національну юридичну академію України ім.Ярослава Мудрого. В органах прокуратури з 2006 року. Працював на посадах прокурора, слідчого, а також на керівних посадах в органах прокуратури Харківської області. До призначення на посаду прокурора Кіровоградської області працював начальником відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів у сфері службової діяльності, яке здійснюється слідчими територіального управління ДБР прокуратури Харківської області.