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23.12.19 21:58

60 тонн контрабанди вартістю 117 млн ​​грн вилучили на "Барабашово" і складах Харкова. ФОТОрепортаж

У Харкові викрили контрабандну схему, вилучили 60 тонн товарів і валюти на 2 млн гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.

"В м. Харків окремі особи організували схему доставки з України в РФ поза митним контролем великих партій товарів і вантажів. Крім цього, згідно зі схемою, частина товарів брендових виробників надходила в Україну з-за кордону так званою "сірою схемою" з ухиленням від сплати податків", - повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Частина товарів реалізовувалася на українських майданчиках, частина поверталася до Росії поза митним контролем.

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На території ТЦ "Барабашово", в офісах, житлових і складських приміщеннях Харкова відбулась низка обшуків.

"Правоохоронці виявили та вилучили 60 тонн товарів народного споживання на загальну суму 117 млн ​​гривень, "чорну" бухгалтерію, гроші в рублях і доларах США, еквівалент яких близько 2 мільйонів гривень, інші докази, що стосуються цієї кримінальної справи", - сказано в повідомленні.

60 тонн контрабанди вартістю 117 млн ​​грн вилучили на Барабашово і складах Харкова 01
60 тонн контрабанди вартістю 117 млн ​​грн вилучили на Барабашово і складах Харкова 02
60 тонн контрабанди вартістю 117 млн ​​грн вилучили на Барабашово і складах Харкова 03
60 тонн контрабанди вартістю 117 млн ​​грн вилучили на Барабашово і складах Харкова 04

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