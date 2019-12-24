Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
24.12.19 10:14

Сканер на ПП "Краковець-Корчова" в 10 разів прискорює перевірку вантажу і знижує ризик корупції, - Держмитниця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На українсько-польському пункті пропуску "Краковець-Корчова" у Львівській області запрацював сканер для вантажного транспорту і контейнерів. Тепер всього за 15 хвилин можна дізнатися зміст і склад причепа, або ж знайти все тайники автомобіля. Раніше такий процес займав кілька годин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу Кабміну.

Так, відтепер сканування товарів відбувається без безпосереднього огляду посадовими особами митниці, час на перевірку вантажу пришвидшується у 10 разів, значно зменшується ризик впливу на результати митного огляду осіб, зацікавлених отримати корупційну вигоду.

"Це – стаціонарні сканувальні системи. Таких стаціонарних скануючих систем загалом є сім. Вони, згідно з планом, будуть введені в роботу до кінця цього року. Це дуже потужний безпековий інструмент, який допоможе нам у боротьбі з контрабандою", - підкреслив глава Держмитниці Максим Нефьодов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновників Львівської митниці підозрюють у заподіянні державі збитків на 2 млн, - ДБР

За його словами, в Держмитниці планують реконструювати і будувати пункти, купувати і запускати сканери, ваги і інтегровані системи відеоспостереження.

Сканер на ПП Краковець-Корчова в 10 разів прискорює перевірку вантажу і знижує ризик корупції, - Держмитниця 01
Сканер на ПП Краковець-Корчова в 10 разів прискорює перевірку вантажу і знижує ризик корупції, - Держмитниця 02
Сканер на ПП Краковець-Корчова в 10 разів прискорює перевірку вантажу і знижує ризик корупції, - Держмитниця 03

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100