Начальника карного розшуку райвідділу Харкова поранено під час спроби роззброїти чоловіка, який захопив заручницю, - поліція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"Подія сталася сьогодні, близько 09:30 в Немишлянському районі Харкова. Вранці мешканка мікрорайону поверталася з дитячого садка, куди відвела свою дитину. Неподалік від яру на неї напав невідомий чоловік. Він приставив до її горла ніж та сказав, що вона тепер його заручниця. Цю ситуацію побачили випадкові перехожі та повідомили інформацію на спецлінію "102". На місце терміново вирушило керівництво Немишлянського відділу поліції та слідчо-оперативна група. В ході спілкування з чоловіком поліцейські дізналися, що він хоче негайно побачити свого знайомого, якого може обміняти на захоплену жінку. Начальник карного розшуку районного відділу поліції запропонував себе як обмін на заручницю. Зловмисник погодився та відпустив її", - розповіли в поліції.

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"Поліцейський, опинившись поряд із озброєним зловмисником, став продумувати план його затримання. Для цього оперативник тягнув час, щоб заспокоїти знервованого громадянина, викликати в нього довіру. Між чоловіками зав’язалася розмова, поліцейський запропонував злодію закурити. Коли той відволікся на запалювання цигарки, працівник карного розшуку кинувся на злодія, але той встиг вдарити його ножем", - додали у відомстві

Як розповів начальник ГУНП в Харківській області Валерій Сокуренко, правоохоронця госпіталізовано до лікарні, зараз його оперують медики. Очільник обласного главку відвідав пораненого поліцейського, проконтролював, щоб він був забезпечений усіма необхідними ліками для скорішого одужання.

Зловмисника затримано, наразі із ним працюють слідчі.

Подію кваліфіковано ч. 1 за ст. 147 (захоплення заручників) та 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України, санкція яких передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Усі обставини події зараз встановлюються.