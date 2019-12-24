Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
24.12.19 17:10

В Україну прибув із Франції п'ятий вертоліт Н225. ФОТО

В Україну сьогодні, 24 грудня, з Франції прибув п'ятий вертоліт Н225 від Airbus Helicopters для системи авіабезпеки Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після проведення необхідних процедур вертоліт передадуть в розпорядження Нацгвардії.

В Україну прибув із Франції пятий вертоліт Н225 01

"Саме ця модель має найвищі в галузі характеристиками швидкості, дальності польоту, завантаження і надійності в категорії 11-тонних рухових машин. До кінця 2019 року очікується поставка в Україну ще двох вертольотів H125 для Держприкордонслужби", - зазначили в пресслужбі.

Вертоліт Н225 здійснив переліт за маршрутом: Мариньян (Франція) - Лінз (Австрія) - Сібул (Румунія) - Брашов (Румунія) - Київ (Жуляни). Пілотування виконували українські пілоти з Нацгвардії спільно з французьким фахівцем.

Дивіться також: У 2020 році Україна отримає ще 10 французьких гвинтокрилів, - МВС. ФОТОрепортаж

В Україну прибув із Франції пятий вертоліт Н225 02

Протягом 2020 року планується поставка в Україну ще десяти вертольотів.

В Україну прибув із Франції пятий вертоліт Н225 03


Всього з початку контракту з французькою компанією в Україну прибуло п'ять вертольотів. Три вже передали ДСНС, ще два - для Нацгвардії.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100