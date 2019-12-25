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25.12.19 12:35

Невідомі підірвали банкомат "Ощадбанку" в Харкові і викрали з нього гроші. ФОТО

У ніч на середу, 25 грудня, невідомі підірвали банкомат, розташований у приміщенні "Ощадбанку" на першому поверсі 5-поверхового будинку на вул.Академіка Волкова в Харкові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, інформація про подію надійшла близько 3:28.

"В результаті події ніхто з громадян не постраждав. Сума викрадених коштів встановлюється", - йдеться в повідомлення

В ході проведення огляду поліцейські встановили, що для підриву використовувалося саморобний вибуховий пристрій.

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Інформація зареєстрована в Київському відділі поліції. Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Невідомі підірвали банкомат Ощадбанку в Харкові і викрали з нього гроші 01

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